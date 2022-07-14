Казахстан откажется от искусственного сдерживания цен на газ

Несмотря на то, что в Казахстане до конца года действует ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа, в будущем искусственное сдерживание может привести к дефициту. Как поручил в четверг в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев, кабмин должен принять меры по запуску торгов.

«Мы были вынуждены до конца текущего года продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Однако искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка. Поэтому правительству необходимо принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов», - поручил Токаев.

Он отметил, что ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Казахстана играет газовая отрасль. За счет введения новых промышленных объектов и газификации страны потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается. За последние десять лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза – с 9 до 19 млрд кубометров. Однако дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году.

«При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок – вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса. Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды. Поэтому для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции», - заявил глава государства.

Правительство также, по его мнению, должно четко распределить функции между соответствующими национальными компаниями.