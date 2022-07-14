Два новых нацпроекта по созданию комфортных школ и модернизации сельского здравоохранения разрабатывают в Казахстане

В Казахстане разрабатывают два новых национальных проекта по созданию комфортных школ и модернизации сельского здравоохранения. В четверг в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров к осени провести все расчеты и принять необходимые меры для их реализации.

«По моему поручению администрация президента координирует разработку двух пилотных национальных проектов “Комфортная школа” и “Модернизация сельского здравоохранения”. Они имеют четкие задачи и сроки реализации, ориентированы на конкретные результаты», - сказал Токаев.

По его словам, нацпроект «Комфортная школа» предполагает создание около 840 тыс. ученических мест, школы будут построены по новым строительным стандартам, оснащенны современным оборудованием. Проект нацелен на решение вопроса трехсменного образования, аварийных школ, единообразия условий получения образования. В свою очередь нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения» позволит обеспечить все села положенной медицинской инфраструктурой.

«Он охватит 650 населенных пунктов с более чем 800 тысячами граждан. Запланирована модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных медучреждений. В результате расстояние для получения экстренной и среднетехнологичной медпомощи сократится с 500 до 200 километров», - уточнил глава государства.

Он поручил правительству в рамках бюджетного процесса до сентября провести все расчеты и принять необходимые меры для реализации двух новых документов.