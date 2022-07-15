Минздрав пересмотрел матрицу оценки эпидемиологической ситуации

Министерство здравоохранения Казахстана актуализировало матрицу оценки эпидемиологической ситуации – теперь вместо показателя среднесуточной заболеваемости на 100 тыс. населения при оценке эпидемиологического риска будет учитываться количество госпитализированных в сутки на 100 тыс. населения.

«С 15 июля министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации, в которой показатель среднесуточной заболеваемости за семь дней на 100 тыс. населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тыс. населения», - сказала министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в пятницу.

Она пояснила, учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения в части оценки текущей эпидситуации, с учетом нагрузки на систему здравоохранения.

«Это от уровня госпитализации в инфекционных стационарах и отделениях интенсивной терапии, уровня охвата вакцинацией населения, распространенности инфекции и циркулирующих вариантов коронавирусной инфекций», - уточнила Гиният.

Таким образом, регионы находятся в «зеленой» зоне при занятости коек до 2 500 больных, независимо от показателя репродуктивного числа R, в «желтой» зоне – при занятости коек до 5 000 больных, при показателе R более 1 и при занятости коек от 5 000 до 10 000 больных и показателе R меньше 1; в «красной» зоне – при занятости коек от 5 000 больных и показателе R больше 1 и при занятости коек больше 10 000 больных, независимо от распространенности заболеваемости.

Как отметила Гиният, при занятости коек до 5 000 больных, но при показателе репродуктивного числа R менее 1, когда распространенность ниже, но пациенты находятся в стационаре, «эта зона считается благополучной», а при занятости коек больше 10 000 больных, независимо от распространенности заболеваемости, «это уже говорит о том, что ситуация очень сложная».

«Несмотря на то, что заболеваемость может быть высокой, сегодня почти 90% больных находятся на стационарном лечении. При этом летальность очень низкая, сведена сегодня к нулю. Учитывая все эпидемиологические и клинические показатели, сегодня матрица пересмотрена, и в дальнейшем мы, учитывая именно распространение данного вида КВИ “Омикрон”, будем пользоваться теперь данной матрицей», - сказала министр.

Она также сообщила, что при переходе в «желтую» зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов, без нагрузки на бизнес. Эти меры уже разработаны и будут обсуждаться на следующем заседании МВК. При переходе в «красную» зону дополнительно к мерам, принятым в «желтой» зоне, будут вводиться ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа, в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП.