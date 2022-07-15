100 млрд тенге потратят в этом году в Казахстане на борьбу с коронавирусом

На борьбу с коронавирусной инфекцией в 2022 году Казахстан потратит 100 млрд тенге, или в шесть раз меньше, чем годом ранее, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Ажар Гиният.

«На этот год запланировано 100 млрд тенге на борьбу с коронавирусной инфекцией. Это и закуп вакцин, и на лечение пациентов, это на те надбавки, которые получают наши медицинские работники, которые работают в особо-опасных условиях. Если сравнить с прошлым годом, он (бюджет – В.) в шесть раз меньше, чем мы в прошлом году потратили», - сообщила Гиният.

При этом, отметила она, на сегодняшний день в госпиталях меньше пациентов с коронавирусом, хотя «прошло всего полгода». Она также добавила, что в данное время начинается вторая волна заболеваемости 2022 года, и Минздрав «посмотрит», что будет дальше. Пока выделенных 100 млрд тенге достаточно, однако при возможном развитии сценариев по заболеваемости осенью и зимой «всегда есть возможность пересмотреть бюджет».