В «Эхо» обеспокоены новыми поправками в законодательство, которые могут лишить НПО права наблюдать за выборами

В неправительственной организации «Эхо» заявили, что новые поправки в закон о выборах, которые сейчас вынесены на общественное обсуждение, могут лишить НПО права наблюдать за выборами, так как документом предлагается отказывать в регистрации наблюдателей, если общественные организации получают финансирование из-за рубежа.

«Мы, в “Эхо” очень обеспокоены тем, что в Казахстане пытаются избавиться от независимых наблюдателей», - написал в Facebook директор НПО Павел Лобачев.

Он пояснил, что поправки в Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» предлагается дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «Порядок аккредитации для участия в наблюдении за выборами определяется Центральной избирательной комиссией».

Согласно документу, для аккредитации общественные объединения и некоммерческие организации должны подавать заявление, выписку из устава, подтверждающую право осуществлять наблюдение за выборами, а также «информацию о его финансировании со стороны международных организаций и международных общественных объединений, зарубежных государственных органов, иностранных юридических лиц и граждан, а также лиц без гражданства за последний год».

«Подача заявления на аккредитацию означает согласие на раскрытие информации, составляющей банковскую и иную охраняемую законом тайну», - говорится в проекте закона.

Одним из оснований для отказа в аккредитации будет являться «финансирование со стороны международных организаций и международных общественных объединений, зарубежных государственных органов, иностранных юридических лиц и граждан, а также лиц без гражданства за последний год».

«Казахстан планомерно следует за всей плохой практикой России. Постепенно де-факто вводится понятие иностранного агента. Несколько лет назад ввели дополнительную отчетность для НПО по иностранному финансированию с драконовскими несоизмеримыми мерами наказания за любые ошибки и даже опечатки. Теперь вводят запрет наблюдать за выборами некоммерческим организациям, если у тех было финансирование из иностранных источников, международных фондов, лиц без гражданства», - заявил Лобачев.

Как он пояснил, если НПО получает помощь от международного фонда в создании приюта для пострадавших от насилия, то не может наблюдать за выборами тех депутатов, которые будут принимать законы по противодействию насилию.

Обсуждение проекта закона продлится на сайте открытых НПА до 28 июля.