Также в августе будет создана комиссия по расследованию реализации автодорожных проектов
Проект постановления по объединению «КазАвтоЖола» и «Казахавтодора» внесут в правительство в августе
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

Тамара Вааль, Власть

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев обещает внести в августе в правительство два постановления – об объединении АО НК «КазАвтоЖол» с ТОО «Казахавтодор» и о составе комиссии по расследованию реализованных автодорожных проектов за последние десять лет. Об этом он сказал в пятницу в ходе заседания кабинета министров.

«В рамках реформирования автодорожной отрасли будут объединены АО НК “КазАвтоЖол” с ТОО “Казахавтодор”. Проект постановления будет внесен в правительство в августе текущего года. Также будет создана комиссия по расследованию реализованных автодорожных проектов за последние десять лет. В состав комиссии будут включены представители министерства финансов, национальной экономики, агентства по защите и развитию конкуренции, министерства юстиции, органов прокуратуры и НПП “Атамекен”. Проект постановления также будет внесен в правительство в августе текущего года», - заверил Ускенбаев.

Кроме того, осенью МИИР планирует внести в профильный закон нормы по усилению персональной ответственности всех участников строительного процесса. Для этого будет внедрены ЕРС-контракты с исключением возможных рисков реализации проектов по правилам FIDIC. Также Ускенбаев обещает внести изменения в действующие правила закупок по применению условных скидок и преференций для отечественных подрядчиков, что позволит развить местное предпринимательство и рынок.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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