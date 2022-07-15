Минэкологии просит деньги на исследования по численности сайгаков

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев просит деньги на научные исследования по оценке экосистем в ареале популяции сайгаков в Казахстане, чтобы эффективно мониторить и управлять ресурсами. В пятницу в ходе заседания правительства он заявил, что соответствующая заявка подавалась, но денег не дали.

«Необходимо провести глубокие научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяции сайги в Казахстане для эффективного мониторинга и устойчивого управления ее ресурсами. В этом году институт зоологии подавал заявку в министерство науки и высшего образования на проведение исследования в рамках целевого финансирования на 2022-2024 годы. Однако, к сожалению, проект был отклонен», - сообщил Брекешев.

В этой связи он попросил премьер-министра Алихана Смаилова поручить министерствам науки и высшего образования, а также министерству финансов рассмотреть возможность финансирования исследования. Кроме того, по мнению главы Минэкологии, геологии и природных ресурсов, нужно рассмотреть вопрос компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, который наносят сайгаки. В том числе, деньги нужны на разработку методики расчета ущерба и механизма финансирования.