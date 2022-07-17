Две трети заболевших – в Алматы и столице
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Более полутора тысяч случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Фото Данияра Мусирова

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 546 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Алматы зарегистрировано 520 случаев, в столице – 489, в Шымкенте – 98, в Алматинской области – 82, в Карагандинской области – 74, в Жамбылской области – 58, в Кызылординской области – 45, в Атырауской области – 27, в Акмолинской области – 25, в Мангистауской области – 20, в Костанайской области – 19, в Туркестанской области – 18, в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях – по 17, в Северо-Казахстанской области – 16, в Павлодарской области – 11, в Актюбинской области – 10.

Всего в стране подтверждено 1 316 567 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 664 человека.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 16 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зарегистрировано.

На 17 июля лечение от КВИ продолжает получать 7 571 человек (7 465 КВИ+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находятся 680 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 6 891 человек. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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