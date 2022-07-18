Около 1500 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

В Алматы зарегистрировано 573 случаев, в столице – 493, в Шымкенте – 66, в Алматинской области – 91, в Кызылординской области – 59, в Жамбылской области – 58, в Атырауской и Акмолинской областях – по 30 случаев, в Карагандинской области – 33, в Туркестанской области – 20, в Западно-Казахстанской области – 19, в Павлодарской области – 10, в Восточно-Казахстанской – 8, в Мангистауской, Костанайской и Актюбинской областях – по 6, в Северо-Казахстанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 318 044 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 664 человека.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксирован 1 случай коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зарегистрировано.

На 18 июля лечение от КВИ продолжает получать 8 733 человек (8 626 КВИ+ и 107 КВИ-), из них в стационарах находятся 680 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 8 053 человек. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.