В некоторых регионах Казахстана температура поднимется до 43-45 градусов

Гидрометцентр опубликовал краткосрочный прогноз погоды с 19 до 21 июля. Жаркая погода сохранится на всей территории страны, в ряде регионов синоптики прогнозируют пыльные бури.

Самая высокая температура будет завтра на востоке Мангистауской области – там синоптики обещают +40-45 градусов, а на севере этой области прогнозируют пыльную бурю и ветер 15-20 м/с. На юге Актюбинской области ожидается +43 градуса. В четверг в Шымкенте синоптики прогнозируют 41-43 градуса. В Алматы с каждым днем температура будет увеличиваться на два градуса и 21 июля составит +37. В столице республики градусник термометра повысится до +30-32 градусов.

На севере Туркестанской области завтра ожидается пыльная буря, в пустынных районах области воздух прогреется до +41. В центре Кызылординской области тоже обещают во вторник пыльную бурю, температура прогреется до 41 градуса.

В нескольких регионах будут осадки, так на западе Атырауской области и в городе Актобе во вторник ожидается гроза и дождь. На севере Актюбинской области, в Костанайской области и в горных районах Алматинской области завтра прогнозируют кратковременный дождь.