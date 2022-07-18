Сторонники ДВК осуждены в Шымкенте за призывы к массовым беспорядкам

Трое участников организации ДВК, запрещенной в Казахстане, осуждены в Шымкенте за призывы к массовым беспорядкам и за участие в нападении на здание акимата во время январских событий. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«В городе Шымкент приговором суда три приверженца этой запрещенной организации (ДВК – В.) осуждены к трем годам лишения свободы. Они не только призывали к участию в массовых беспорядках, но и сами совершали нападения на здание городского акимата, сопровождавшиеся с погромами и повреждениями государственного имущества», - сообщил Килымжанов.

Он отметил, что судебный акт пока не вступил в законную силу. Представитель Генпрокуратуры также напомнил, что во время январских событий сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации «ДВК/Коше» принимали «активное участие в массовых беспорядках».