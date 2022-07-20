За сутки число инфицированных увеличилось более чем на 500 человек, прирост в основном наблюдался в регионах
Почти 2000 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
фото gov.kz

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 959 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Алматы зарегистрировано 597 случаев, в столице – 586, в Карагандинской области – 160, в Шымкенте – 105, в Алматинской области – 67, в Жетысуской области – 64, в Жамбылской области – 57, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях – по 36, в Абайской области − 27, в Акмолинской и Улытауской областях – по 26, в Костанайской области − 22, в Актюбинской и Мангистауской областях – по 21, в Восточно-Казахстанской области − 19, в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях −16, в Павлодарской области – 15.

Всего в стране подтверждено 1 321 453 случая коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 664 человека.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 17 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зарегистрировано.

На 20 июля лечение от КВИ продолжает получать 10 983 человек (10 866 КВИ+ и 117 КВИ-), из них в стационарах находятся 977 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 10 006 человек. В тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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