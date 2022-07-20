Почти 2000 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

В Алматы зарегистрировано 597 случаев, в столице – 586, в Карагандинской области – 160, в Шымкенте – 105, в Алматинской области – 67, в Жетысуской области – 64, в Жамбылской области – 57, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях – по 36, в Абайской области − 27, в Акмолинской и Улытауской областях – по 26, в Костанайской области − 22, в Актюбинской и Мангистауской областях – по 21, в Восточно-Казахстанской области − 19, в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях −16, в Павлодарской области – 15.