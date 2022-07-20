При этом родственники мужчины утверждают, что дело по его пыткам было закрыто
Этнический казах из Узбекистана получил условный срок по делу о январских событий
Фото из архива

19 июля суд в Алматы вынес приговор 18-летнему этническому казаху Сакену Талипову, обвиняемому в «массовых беспорядках» в связи с январскими событиями в Алматы. Суд приговорил его к одному году условно, сообщает «Радио Азаттык».

По словам матери Талипова, Камшат Дербисалиевой, ее сын подвергся пыткам вместе с другими задержанными в январе, но возбужденное по этому факту дело было закрыто. Сейчас они нуждаются в медицинской помощи: «Теперь должна показать сына врачу. А дело по его пыткам было закрыто. Адвокат подал жалобу. Теперь должны рассмотреть в суде».

Сакен Талипов, этнический казах из Узбекистана, прошлой осенью переехал в Казахстан к своей матери. Он не получил гражданство, потому что на тот момент был несовершеннолетним. По словам его родственников, 4 января он вышел на мирный митинг, проходивший возле «Алматы Арены», и вместе с колонной людей дошел до акимата.

В начале февраля Талипов был задержан и находился в следственном изоляторе до вынесения решения суда.

Ранее генеральное консульство Узбекистана в Алматы направило ноту в связи с ситуацией с Сакеном Талиповым.

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