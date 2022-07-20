Журналистка издания «Дорожный контроль» Олеся Вертинская была избита возле своего дома в Атырау

Журналистка издания «Дорожный контроль» Олеся Вертинская была избита неизвестным возле своего дома в Атырау. Перед нападением ей поступали сообщения с угрозами, сообщает Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«Когда она вышла из дома, к ней подошёл неизвестный парень, попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу. От удара Олеся упала, и нападавший стал ее пинать. Женщину спас случайный прохожий, скорую помощь вызвал сын Олеси. Компьютерная томография выявила перелом носа со смещением», − говорится в сообщении фонда.

Вертинская уже обратилась с заявлением в полицию. За несколько дней до нападения, 16 июля, журналистка получила с неизвестного номера сообщение, в котором ей настоятельно советовали «быть осторожной» с неким ТОО и его владельцем. В тот же день она написала заявление в прокуратуру о том, что ей начали поступать угрозы из-за чего она опасается за свою жизнь.

13 июля сотрудники полиции городского отдела полиции № 1 начали досудебное расследование против Вертинской по статье 667 кодекса об административных правонарушениях из-за «Неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя».

«Я написала в прокуратуру жалобу, после чего прокуратура отменила это дело. Там сейчас идет служебное расследование. Я думаю, это все связано с пытками меня в январе и освещением ситуации с солдатом из Актау Медетом Амангелды, который служит в Атырау», — полагает Вертинская.