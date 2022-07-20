Общая сумма господдержки казахстанских банков с 2017 года составила 701 млрд тенге

С 2017 года, когда была запущена программа повышения финансовой устойчивости банков, финансовые институты получили от государства помощь в размере 701 млрд тенге. После проведения оценки качества активов в 2020 году дополнительный убыток банков по кредитам составил 131 млрд тенге, говорится в ответе премьер-министр Алихана Смаилова на депутатский запрос.

На момент вхождения в госпрограмму совокупный убыток 5 участвовавших банков − АО «Евразийский Банк», АО «АТФ Банк», АО «Цеснабанк», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Bank RBK» − составлял 1,2 трлн тенге. Для их покрытия было выделено 654 млрд тенге, используя которые Казахстанский фонд устойчивости приобретал субординированные облигации проблемных институтов по ставке вознаграждения 4%. Поддержка предоставлялась на возвратной основе.

За счет нее с 2017 по 2019 годы банки сформировали дополнительные провизии на сумму 767 млрд тенге, списали займы на 959 млрд тенге и выдали новые займы на сумму 2,9 трлн тенге. В 2018–2019 годы АО «Цеснабанк» и АО «Bank RBK» досрочно вышли из программы, исполнив свои обязательства.

В 2020 году по итогам оценки качества активов у 4 банков − АО «АТФБанк», АО «Евразийский Банк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Нурбанк» − были выявлены убытки в 131 млрд тенге. У 3 банков − АО «АТФБанк», АО «Евразийский Банк», АО «Банк ЦентрКредит» − остаток прежних убытков составлял 78 млрд тенге. С учетом оценки качества активов совокупный убыток вырос до 209 млрд тенге. При этом новым участником программы стал АО «Нурбанк», который получил поддержку в размере 47 млрд тенге также под 4%.

Всего за период реализации госпрограммы, банки сформировали дополнительные провизии на сумму 977 млрд тенге, списали проблемные займы в размере 1,4 трлн тенге и выдали новые займы на 5,5 трлн тенге.

Премьер-министр также детализировал то, как поглощение «АТФБанка», инициированное Jusan Bank в 2020 году, позволила покрыть убыток «АТФБанк». Это произошло за счет списания его собственного капитала на сумму 124 млрд тенге. В рамках сделки была проведена модификация ранее выпущенных облигаций АТФБанк и Jusan Bank путем удлинения сроков и снижения ставок вознаграждения с 4% до 0,1%. В результате такой модификации облигаций банков, на балансе Jusan Bank образовался доход в размере 126 млрд тенге от разницы между льготной и рыночной ставками вознаграждения, который был полностью направлен на покрытие убытков АТФБанк.

Кроме того, акционеры Jusan Bank осуществили докапитализацию АТФБанка на сумму 97 млрд тенге. Сегодня Jusan Bank имеет показатели капитализации и ликвидности, превышающие минимальные требования. Запас капитала и ликвидности составляют 311 млрд тенге и 1,2 трлн тенге, соответственно. Учитывая достаточный запас капитала и ликвидности, Jusan Bank прорабатывает вопрос постепенного возврата 100 млрд тенге, предоставленных ему в рамках программы повышения финансовой устойчивости.