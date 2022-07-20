Тайник с ними находился на территории кладбища
Полиция Жамбылской области обнаружила схрон с оружием и боеприпасами
фото пресс-службы полиции Жамбылской области

Полиция Жамбылской области обнаружила схрон с оружием и боеприпасами. Тайник с ними находился на территории кладбища, сообщает пресс-служба ведомства.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий были изъяты автомат АКС-74У с двумя магазинами, травматический револьвер ME-38 Marchal, калибра 9 мм, 1 светошумовая граната, 11 патронов, калибра 5,45 мм, 38 патронов, калибра 9 мм, 2 патрона 12 калибра и 8 холостых патронов, калибра 5,45 мм. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

В полиции напомнили, что лица, сообщающие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдающие их полиции, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности. Их анонимность также гарантируется.

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