Тайник с ними находился на территории кладбища
Полиция Жамбылской области обнаружила схрон с оружием и боеприпасами. Тайник с ними находился на территории кладбища, сообщает пресс-служба ведомства.
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