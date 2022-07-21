Он также предлагает расширять взаимодействие стран региона в области безопасности
Токаев предлагает звать глав России и Китая на встречи лидеров Центральной Азии
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Власть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает расширить формат консультативных встреч лидеров стран Центральной Азии и звать на них глав сопредельных государств, в частности, России и Китая.

«На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах. В работе Консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашённых гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая», - заявил Токаев в четверг в ходе IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

В целом, заверил он, Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене. Поэтому сегодня, на его взгляд, важнейшей миссией Центральной Азии является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики».

Кроме того, Токаев предложил запустить механизм регулярных консультаций cекретарей Советов безопасности стран региона. Они должен вырабатывать решения по предупреждению угроз безопасности.

«Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить механизм регулярных консультаций Секретарей Советов Безопасности. Кроме того, предлагаю поручить министрам иностранных на регулярной основе, минимум раз в полгода проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики», - сказал Токаев.

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