Лечение в стационарах получают 1206 человек
Почти 2500 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 480 новых случаев коронавирусной инфекции – максимальный показатель с февраля.

В столице зарегистрировано − 796 случаев, в Алматы − 722, в Карагандинской области – 165, в Шымкенте – 105, в Жетысуской области – 109, в Алматинской области – 90, в Жамбылской области – 82, в Акмолинской области – 62, в Атырауской области – 47, в Кызылординской области – 40, в Костанайской области − 37, в Мангистауской области – 32, в Абайской и Западно-Казахстанской областях – по 31, в Туркестанской и Павлодарской областях – по 26, в Северо-Казахстанской области – 25, в Актюбинской области – 25, в Улытауской области – 20, в Восточно-Казахстанской области − 9.

Всего в стране подтверждено 1 326 190 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 664 человека.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 13 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 22 июля лечение от КВИ продолжает получать 14 026 человек (13 893 КВИ+ и 133 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 206 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 12 829 человек. В тяжелом состоянии находятся 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.

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