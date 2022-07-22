Военный суд Акмолинского гарнизона осудил на 7 лет мужчину, представлявшегося военным генералом

Военный суд Акмолинского гарнизона приговорил к 7 годам лишения свободы мужчину, представлявшимся генералом и подстрекавшим одного из подсудимых к даче взятки в 10 млн. тенге должностным лицам суда за вынесение оправдательного приговора по его делу, сообщает Антикоррупционная служба.

«20 июля приговором Военного суда Акмолинского гарнизона к 7 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности осужден представлявшийся военным генералом А. Амрин. Амрин признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательстве подсудимого к даче взятки в сумме 10 миллионов тенге должностным лицам судебной системы за вынесение оправдательного приговора Военным судом Семейского гарнизона по факту хищения», − говорится в сообщении ведомства.

Осужденный, в свою очередь, был признан виновным в покушении к даче взятки и с учетом совокупности приговоров был приговорен к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.