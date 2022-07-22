У рынка «Алтын Орда» конфисковали монопольный доход в размере 46 млн. тенге. На руководителей ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» также наложен штраф в 1,4 млн. тенге за установление монопольно высоких цен, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции.

«Постановлением Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» привлечено к административной ответственности. В соответствии с частью 3 статьи 159 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях наложен штраф в размере 1 424 776 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 46 976 550 тенге, полученного при применении монопольно высокой цены», − говорится в сообщении ведомства.

Ранее антимонопольный департамент по Алматинской области возбудил административное дело в отношении ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» и направил материалы в Карасайский специализированный межрайонный суд Алматинской области для рассмотрения.

По итогам проверки рынка «Алтын Орда» в марте 2022 года в его работе выявлены факты злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высокой цены на ежедневную аренду торговых мест.