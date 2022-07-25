Более 2050 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

В столице – 806 случаев, в Алматы − 532, в Карагандинской области – 130, в Жетысуской области – 84, в Алматинской области – 83, в Жамбылской области – 76, в Акмолинской области − 68, в Атырауской области – 61, в Шымкенте – 46, в Кызылординской области – 36, в Павлодарской области – 28, в Абайской области – 26, в Западно-Казахстанской области – 20, в Мангистауской области – 14, в Костанайской и Туркестанской областях – по 11, в Актюбинской области и Северо-Казахстанской областях – по 8, в Восточно-Казахстанской области – 6. В Улытауской области не выявлено ни одного случая.

Всего в стране подтверждено 1 333 547 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 665 человек. Один человек скончался от коронавируса за последние сутки.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 3 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 24 июля лечение от КВИ продолжает получать 18 962 человека (18 796 КВИ+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 280 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 17 682 человек. В тяжелом состоянии находится 32 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.