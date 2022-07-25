Вместо них в него вошли министры Султанов, Куантыров и Ускенбаев, а также глава Нацбанка Пирматов
Досаев, Мамин, Атамкулов и Мырзахметов исключены из состава Совета иностранных инвесторов
фото fic.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об исключении из состава Совета иностранных инвесторов бывшего премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, экс-министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, бывшего главы Национального банка Ерболата Досаева (ныне акима Алматы) и бывшего председателя правления НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова, говорится в опубликованном документе.

«Вывести из состава совета: А.У. Мамина, Е.А. Досаева, Б.Б. Атамкулова, Р. Е. Даленова, P. M. Исатаева, А. А. Арифханова, А. И. Мырзахметова, Р. Дж. Поллетта, А. Глазенберга, В. Н. Кнауфа, А. Брейяка, К. Ульмер-Айлфорт, В. Ю. Алекперова, Й. Катаяму», − говорится в распоряжении президента.

Вместо них в состав Совета введены:

Пирматов
Галымжан Олжаевич

председатель Национального банка Казахстана

Султанов
Бахыт Турлыханович

Министр торговли и интеграции

Куантыров Алибек Сакенович

Министр национальной экономики

Ускенбаев Каирбек Айтбаевич

Министр индустрии и инфраструктурного развития

Шарлапаев Канат Бисимбаевич

председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (по согласованию),

Зебешев
Ардак Темирханович

председатель комитета по инвестициям Министерства иностранных дел

Баталов
Раимбек Анварович

председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (по согласованию),

Бела Ференци

президент компании «Дженерал Электрик» в России/Содружестве Независимых Государств (по согласованию),

Гэри Нейгл

генеральный директор компании «Glencore» (по согласованию),

Уве Кнотцер

генеральный директор компании «Knauf International GmbH», управляющий партнер «Knauf Group» (по согласованию),

Николя Терраз

президент компании «Тоталь Энерджиз Разведка и Добыча», член исполнительного комитета концерна «Тоталь Энерджиз» (по согласованию),

Кирсти Хелен Уилсон

член глобального исполнительного комитета «Бейкер Макензи», заместитель председателя Совета директоров «Бейкер Макензи Интернэшнл» (по согласованию),

Воробьев
Вадим Николаевич

президент публичного акционерного общества «Лукойл» (по согласованию),

Тецуя Шинохару

старший вице-президент, генеральный директор департамента глобальной стратегии и координации корпорации «Митцубиси» (по согласованию).

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Полиция Алматы задержала активиста Данияра Супиева
Новости
Верховный суд полностью оправдал Матаевых
Новости
В микрорайоне Зердели Алатауского района снесут два недостроенных многоэтажных дома
Новости
FlyArystan отменяет рейсы в Уральск
Новости
В столице с 23 июля ужесточают карантин
Новости
Ингу Иманбай лишили статуса защитника Жанболата Мамая