Досаев, Мамин, Атамкулов и Мырзахметов исключены из состава Совета иностранных инвесторов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об исключении из состава Совета иностранных инвесторов бывшего премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, экс-министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, бывшего главы Национального банка Ерболата Досаева (ныне акима Алматы) и бывшего председателя правления НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова, говорится в опубликованном документе.

«Вывести из состава совета: А.У. Мамина, Е.А. Досаева, Б.Б. Атамкулова, Р. Е. Даленова, P. M. Исатаева, А. А. Арифханова, А. И. Мырзахметова, Р. Дж. Поллетта, А. Глазенберга, В. Н. Кнауфа, А. Брейяка, К. Ульмер-Айлфорт, В. Ю. Алекперова, Й. Катаяму», − говорится в распоряжении президента.

Вместо них в состав Совета введены: