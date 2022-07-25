Досаев, Мамин, Атамкулов и Мырзахметов исключены из состава Совета иностранных инвесторов

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Пирматов
Галымжан Олжаевич
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—
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председатель Национального банка Казахстана
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Султанов
Бахыт Турлыханович
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—
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Министр торговли и интеграции
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Куантыров Алибек Сакенович
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—
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Министр национальной экономики
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Ускенбаев Каирбек Айтбаевич
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—
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Министр индустрии и инфраструктурного развития
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Шарлапаев Канат Бисимбаевич
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—
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председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (по согласованию),
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Зебешев
Ардак Темирханович
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—
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председатель комитета по инвестициям Министерства иностранных дел
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Баталов
Раимбек Анварович
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—
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председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (по согласованию),
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Бела Ференци
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—
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президент компании «Дженерал Электрик» в России/Содружестве Независимых Государств (по согласованию),
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Гэри Нейгл
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—
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генеральный директор компании «Glencore» (по согласованию),
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Уве Кнотцер
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—
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генеральный директор компании «Knauf International GmbH», управляющий партнер «Knauf Group» (по согласованию),
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Николя Терраз
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—
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президент компании «Тоталь Энерджиз Разведка и Добыча», член исполнительного комитета концерна «Тоталь Энерджиз» (по согласованию),
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Кирсти Хелен Уилсон
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—
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член глобального исполнительного комитета «Бейкер Макензи», заместитель председателя Совета директоров «Бейкер Макензи Интернэшнл» (по согласованию),
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Воробьев
Вадим Николаевич
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—
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президент публичного акционерного общества «Лукойл» (по согласованию),
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Тецуя Шинохару
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—
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старший вице-президент, генеральный директор департамента глобальной стратегии и координации корпорации «Митцубиси» (по согласованию).