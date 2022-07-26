​В столице во время пожара на газонаполнительной станции пострадали четыре человека

По информации ДЧС столицы, в понедельник в 22:05 в помещении газонаполнительной станции разгорелся пожар. Пожарными было установлено, что произошло факельное горение газа, вследствие чего пламя охватило шесть одноэтажных зданий и кровлю двухэтажного ангара. Пожар потушили в 01:23, есть четверо пострадавших.

25 июля в 22:05 в столичный ДЧС поступило сообщение о возгорании по адресу Кобда, 6. В 00:05 он был локализован, а полностью потушен в 01:23. Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба ДЧС столицы.

Пострадали четыре человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии с ожоговым шоком третьей степени. Все доставлены в многопрофильную городскую больницу №1.

«Один из пациентов, 1995 года рождения, получил термический ожог средней степени тяжести. У пациентов 1992 года, 1992 года и 1969 года рождения состояние тяжелое. У троих - ожоговый шок третьей степени. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», – передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления общественного здравоохранения.

Это не первый случай возгорания газонаполнительных станций в столице. В январе 2019 года в частной газонаполнительной станции уже горела цистерна емкостью 5 кубометров. Кроме того, 26 декабря 2018 года в жилом доме возгорелся газгольдер. После этих происшествий аким города Алтай Кульгинов поручил столичному ДЧС проверить все газонаполнительные станции.