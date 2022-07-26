Поправки в законодательство по регулированию движения электросамокатов МВД планирует принять до конца года

В министерстве внутренних дел планируют до конца года разработать и направить в парламентпоправки в законодательство по регулированию движения электросамокатами. Об этом во вторник в ходе брифинга сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.

«Внести изменения в законодательство – это не быстрая процедура. Но мы уже готовим первоначальные предложения, составляем таблицы, будем стараться, чтобы до конца текущего года внести изменения. Процедура нелегкая. Со всеми госорганами необходимо согласовать, с общественностью. Надеюсь, что до нового года примем эти поправки», - сказал Мураталиев.

Он напомнил, что 1 июля вступил в силу национальный стандарт, устанавливающий технические характеристики электросамокатов. Теперь же планируется вносить изменения в закон «О дорожном движении», в правила дорожного движения, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

«В стандарте указаны те меры, как будет реализоваться эта мера в Казахстане, как будет сертифицироваться, виды самокатов. В дальнейшем, в законе «О дорожном движении» будем прописывать, кто такой водитель электросамоката, какие у него права. Все эти моменты внесем в закон», - добавил заместитель председателя комитета административной полиции.

При этом, заверил Мураталиев, наличие водительского удостоверения при управлении электросамокатами требоваться не будет. Однако будут условия по возрасту управления, оборудование электросамокатов фарами и другие нормы.