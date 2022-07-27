За сутки в Казахстане выявили почти 2700 случаев коронавируса

В столице выявлено 864 случаев, в Алматы − 505, в Карагандинской области – 379, в Кызылординской области – 102, в Акмолинской области − 89, в Жамбылской области – 81, в Шымкенте – 84, в Жетысуской области – 74, в Алматинской области – 73, в Атырауской области – 68, в Западно-Казахстанской области – 52, в Павлодарской и Костанайской областях – по 49, в Абайской области – 43, в Улытауской области – 41, в Мангистауской области – 34, в Актюбинской области – 33, в Северо-Казахстанской области – 24, в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях – по 20.

Всего в стране подтверждено 1 338 090 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 665 человек.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 25 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 26 июля лечение от КВИ продолжает получать 20 958 человек (20 790 КВИ+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 386 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 19 572 пациента. В тяжелом состоянии находится 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 7 пациентов.