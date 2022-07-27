В Алматы при падении башенного крана погиб рабочий

В Алматы при падении башенного крана погиб 33-летний рабочий. На месте инцидента строительство не велось с 2007 года, однако двум рабочим было поручено демонтировать 20-метровую конструкцию. Второй рабочий был доставлен в больницу и вскоре отпущен домой, сообщает Хабар 24.

ЧП произошло около шести вечера в микрорайоне «Жетысу». На место выехали полицейские, медики и сотрудники департамента промышленной безопасности.

Строительство на месте инцидента было заморожено ещё в 2007 году. Там планировалось возвести девятиэтажный дом. Сейчас на месте работает следственная группа.

«Башенный кран на объекте был установлен на основании договора с генеральной подрядной организацией ТОО «СК Алматау Строй Гарант». При проведении работ по демонтажу стрелы башенного крана произошел несчастный случай, а именно падение консоли (часть стрелы) вместе с находившемся на ней монтажником (высота падения – 6 метров). В результате падения монтажник от полученных травм скончался на месте», − сообщили в департаменте полиции города.