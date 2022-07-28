Почти 3200 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией − это самое высокое значение с середины февраля.

В столице выявлено 915 случаев, в Алматы − 767, в Карагандинской области – 355, в Шымкенте – 127, в Жетысуской области – 123, в Акмолинской области − 104, в Жамбылской области – 94, в Алматинской области – 92, в Кызылординской области – 81, в Атырауской области – 73, в Павлодарской области − 66, в Костанайской области – 59, в Западно-Казахстанской области – 56, в Абайской области – 48, в Актюбинской области – 47, в Северо-Казахстанской области – 41, в Мангистауской области – 40, в Туркестанской и Улытауской областях – по 30, в Восточно-Казахстанской области − 27.

Всего в стране подтверждено 1 341 265 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 665 человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 30 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 28 июля лечение от КВИ продолжает получать 22 748 человек (22 556 КВИ+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находится 1 371 заболевший, на амбулаторном уровне лечатся 21 377 пациентов. В тяжелом состоянии находится 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 14 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 7 пациентов.