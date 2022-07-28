За последние четыре года «Казахмыс» перевел фондам Назарбаева 79,4 млрд тенге

В течение последних четырех лет крупнейший производитель меди Казахстана выступает в роли спонсора для некоммерческих организаций, учрежденных Нурсултаном Назарбаевым. За этот период компания перевела его фондам 79,4 млрд тенге, об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности «Казахмыса», сообщает издание Protenge .

Наибольшую сумму «Казахмыс» перевел в фонды в 2018 году – 32 млрд тенге. В 2019 году спонсорская помощь сократилась до 12 млрд тенге, но в 2020 – выросла до 29,2 млрд тенге. В 2021 году она составила 6,2 млрд тенге. Во всех случаях эти расходы были включены в статью «поддержание социальной сферы».

С 2018 по 2020 год «Казахмыс» переводил средства единственному получателю – ЧФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы». Однако в 2021 году, после того как фонд перестал существовать, его сменили другие реципиенты, информация о которых была скрыта формулировкой «фонды первого президента Республики Казахстан».

Согласно совместному расследованию Власти, Kloop и OCCRP, Нурсултан Назарбаев является учредителем четырех фондов: «Назарбаев Фонд», «Фонд Нурсултана Назарбаева», «Фонд Демеу», «Елбасы Фонд». Помимо благотворительной, они выполняют и другую функцию – управляют активами на миллиарды долларов. Формально они не принадлежат Назарбаеву, однако, будучи основателем фондов, они находятся под его контролем.

Конечными бенефициарами группы «Казахмыс» являются Владимир Ким (70%) и Эдуард Огай (30%). Владимир Ким занимает первое место в рейтинге Forbes «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2022» с состоянием $5 млрд, Эдуард Огай – четырнадцатое место с состоянием $583 млн.