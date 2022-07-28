За последние четыре года «Казахмыс» перевел фондам Назарбаева 79,4 млрд тенге

В течение последних четырех лет крупнейший производитель меди Казахстана выступает в роли спонсора для некоммерческих организаций, учрежденных Нурсултаном Назарбаевым. За этот период компания перевела его фондам 79,4 млрд тенге, об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности «Казахмыса», сообщает издание Protenge.
Наибольшую сумму «Казахмыс» перевел в фонды в 2018 году – 32 млрд тенге. В 2019 году спонсорская помощь сократилась до 12 млрд тенге, но в 2020 – выросла до 29,2 млрд тенге. В 2021 году она составила 6,2 млрд тенге. Во всех случаях эти расходы были включены в статью «поддержание социальной сферы».
С 2018 по 2020 год «Казахмыс» переводил средства единственному получателю – ЧФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы». Однако в 2021 году, после того как фонд перестал существовать, его сменили другие реципиенты, информация о которых была скрыта формулировкой «фонды первого президента Республики Казахстан».
Согласно совместному расследованию Власти, Kloop и OCCRP, Нурсултан Назарбаев является учредителем четырех фондов: «Назарбаев Фонд», «Фонд Нурсултана Назарбаева», «Фонд Демеу», «Елбасы Фонд». Помимо благотворительной, они выполняют и другую функцию – управляют активами на миллиарды долларов. Формально они не принадлежат Назарбаеву, однако, будучи основателем фондов, они находятся под его контролем.
Конечными бенефициарами группы «Казахмыс» являются Владимир Ким (70%) и Эдуард Огай (30%). Владимир Ким занимает первое место в рейтинге Forbes «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2022» с состоянием $5 млрд, Эдуард Огай – четырнадцатое место с состоянием $583 млн.