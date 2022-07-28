С начала года в Атырауской области выявлено 131 экологическое нарушение

С начала этого года в Атырауской области было проведено 57 проверок и выявлено 131 экологическое нарушение. Общий объем выставленных штрафов составил около 190 млн. тенге, сообщает издание Ак Жайык со ссылкой на и.о. руководителя департамента экологии Сырыма Тлегенова.

«Проведено 57 проверок соблюдения экологического законодательства, выявлено 131 нарушение. Департаментом экологии совместно с правоохранителями были проведены рейдовые мероприятия по транспорту, отобраны пробы выхлопных газов 13 автомобилей. Установлено превышение предельно допустимых концентраций у 9 авто, их владельцы на первый раз получили предупреждение», – отметил Тлегенов.

Кроме того, Тлегенов добавил, что в Макатском районе зарегистрировано 28 случаев высокого загрязнения, 65% из них приходится на завод «Болашак» и компанию «Норт Каспиан Оперейтинг Компани»:

«По данным автоматических станций компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» и данным филиала «Казгидромет» зафиксировано 43 случая высокого загрязнения сероводородом атмосферного воздуха в городе Атырау и Макатском районе. По Макатскому району зарегистрировано 28 случаев высокого загрязнения, 65% из них приходится на завод комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» и площади размещения жидких технологических отходов компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани».

Акимат Атырауской области совместно с министерством экологии разработает «Дорожную карту» на 2020-2024 годы по сокращению эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу, озеленению, управлению отходами, регулированию водных ресурсов, выбросу автотранспорта, охране земельных ресурсов, повышению экологической культуры.