Вопреки высокому урожаю стоимость лука с начала года выросла более чем в два раза

С начала года стоимость лука выросла на 109% несмотря на высокий урожай. Средняя цена на него по республике составляет 191 тенге за килограмм, максимальна стоимость зафиксирована в Алматинской области − 308 тенге, сообщает министерство торговли и интеграции.

Высокая стоимость лука на казахстанском внутреннем рынке связана с растущим спросом на него на соседнем рынке и высокими экспортными ценами.

20 июля на совещании по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары обсуждалось ценообразование этого вида продукции.

Министерству сельского хозяйства было поручено проанализировать предложение лука на рынке и совместно с местными исполнительными органами организовать контрактацию и поставку лука в регионы. Вместе с тем ведомству поручили вынести вопрос о целесообразности введения запрета или ограничения на вывоз лука на межведомственную комиссию по вопросам внешней торговли.

Для недопущения бесконтрольного вывоза лука было решено приостановить выдачу фитосанитарных разрешений до рассмотрения вопроса на заседание МВК. 22 июля на заседании МВК была выражена позиция о нецелесообразности введения запрета на вывоз лука. Проведенный анализ показал, что угрозы образования дефицита лука на внутреннем рынке Казахстана нет. Обеспеченность луком сегодня составляет 34 тыс. тонн − это 132% от месячного потребления. В связи с этим выдача фитосанитарных разрешений должна быть возобновлена.

После заседания МВК Минсельхозу было ещё раз поручено разработать механизмы обеспечения внутреннего рынка луком по справедливым ценам. Это необходимо сделать с помощью фитосанитарных разрешений и лицензирования при квотировании.

Минсельхозу также было поручено провести анализ рисков по вопросам обеспечения внутреннего рынка овощной продукции из категории социально значимых товаров.

«Таким образом, на сегодня запрета на экспорт лука не существует», − говорится в сообщении.