Треть из них приходится на столицу
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Вновь более 3 тысяч случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Фото Данияра Мусирова

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – почти столько же, сколько и день назад.

В столице выявлено 932 случая, в Алматы − 568, в Карагандинской области – 357, в Жетысуской области – 162, в Алматинской области – 132, в Акмолинской области − 123, в Западно-Казахстанской области – 110, в Жамбылской области – 101, в Шымкенте – 78, в Кызылординской области – 77, в Павлодарской области − 71, в Абайской области – 65, в Костанайской области – 63, в Атырауской области – 58, в Актюбинской области – 46, в Северо-Казахстанской области – 43, в Мангистауской области – 41, в Улытауской области – 29, в Туркестанской области − 27, в Восточно-Казахстанской области − 24.

Всего в стране подтверждено 1 347 467 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 666 человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 27 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 30 июля лечение от КВИ продолжает получать 25 396 человек (25 175 КВИ+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находится 1 527 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 23 869 пациентов. В тяжелом состоянии находится 40 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 14 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.

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