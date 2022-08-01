За ночь мужчина угнал в Алматы и Алматинской области два автомобиля и машину скорой помощи

Накануне 28-летний мужчина угнал три автомобиля в Алматы и Алматинской области, в том числе машину скорой помощи, устроил три ДТП и пытался скрыться, сообщает «Казинформ» .

По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, первое сообщение поступило об угоне автомашины марки BMW с территории жилого комплекса по Кульджинскому тракту около 22:00. Выезжая со двора, угонщик допустил столкновение с Audi и скрылся.

«Спустя несколько минут злоумышленник на угнанном авто в городе Есике Енбекшиказахского района Алматинской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки Toyota. С места этой аварии угонщик скрылся пешком. Далее через несколько минут он силой отобрал у 28-летней девушки автомобиль Nissan. Однако далеко уехать на нем не удалось: на трассе мужчина допустил опрокидывание авто. Очевидцы вызвали скорую помощь. И тут у фигуранта возник умысел угона скорой. На Jac Sunray, принадлежащем областной станции скорой неотложной помощи, злоумышленник вновь заехал в город и сразу же был задержан экипажем патрульной полиции по плану “Перехват”», - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемый 1994 года рождения, как было установлено в ходе медицинского освидетельствования, находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас он находится под стражей. По фактам угона в отделе полиции при УП Медеуского района, а также в Енбекшиказахском районном управлении полиции зарегистрированы три уголовных дела. Кроме того, начаты разбирательства по фактам трех ДТП.