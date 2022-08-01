Спецоперацию по задержанию членов ОПГ провели в пяти регионах Казахстана

В пяти регионах Казахстана задержаны члены организованной преступной группы, которые занимались вымогательством, выбиванием долгов и покровительством незаконных майнеров. Как сообщила в понедельник в ходе брифинга представитель министерства внутренних дел Актоты Боранова, во время обысков у подозреваемых изъято оружие, оборудование для майнинга на $7 млн и другие вещественные доказательства.

«На территории городов Алматы, Шымкент, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областей проведена совместная спецоперация по задержанию членов организованной преступной группы. Всего задержано 23 человека. Участники преступной группы из числа бывших осужденных и криминально-ориентированных лиц специализировались на корыстно-насильственных преступлениях, в том числе с применением оружия. Это выбивание долгов, вымогательство, а также покровительство лицам, занимающихся незаконным майнингом», - сообщила Боранова.

По ее словам, за счет деятельности подконтрольных им незаконных майнинговых ферм на территории Талгарского района Алматинской области преступники получали ежемесячную прибыль в размере $300-500 тыс. При обысках на незаконных майнинговых фермах было задержано семь членов преступной группы. Кроме того, при проведении оперативных комбинаций по установлению местонахождения незаконно хранящегося оружия были задержаны три члена группы, один из которых военнослужащий. У них, по данным представителя МВД, изъят автомат АКСУ, 60 патронов и пистолеты марки «Сталкер», «Ретай». Также в ходе обысков оперативники изъяли вещественные доказательства и орудия преступлений, черную бухгалтерию, более 6 тыс. наименований оборудования для работы майнинговых ферм на сумму около $7 млн, пистолет Макарова и три комплекта подложных номеров.