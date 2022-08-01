В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются сильные дожди

Как сообщается в прогнозе «Казгидромета», Северный антициклон будет преобладать на севере страны, сместив фронтальные разделы на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики, что вызовет сильные дожди. При этом ночью температура воздуха заметно понизится. На юг Казахстана влияние будет оказывать атмосферный фронт, здесь также пройдут дожди, в горных и предгорных районах – сильные. Также по республике ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на севере республики – туман.

По данным синоптиков, в ближайшие три дня днем на западе будет +28+33°С, на юго-западе +33+38°С, на северо-западе +18+28°С, на севере, востоке и в центре республики ночью похолодает до +7+12°С, днем будет +17+28 °С. На юге страны ожидается +25+34°С, на юго-востоке – понижение температуры воздуха до +25+30°С, в горных районах +22°С.