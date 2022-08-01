В июле годовая инфляция в Казахстане составила 15%

Инфляция в Казахстане в июле 2022 года в годовом исчислении составила 15%, а за месяц – 1,1%. Самый высокий рост за это время отмечается на сахар, лук и муку, сообщили в понедельник в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

«Цены на продовольственные товары в июле 2022 года, по сравнению с июлем прошлого года, повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, платные услуги – на 9,2%», - отметили в бюро нацстатистики.

В частности, значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок – 87,3%, лук репчатый – 71,7%, муку – 36,6%. Снижение цен наблюдалось на морковь – на 29,6%, свеклу – на 25,2%.

По данным бюро национальной статистики, прирост цен на непродовольственные товары в июле 2022 года к июлю 2021 года составил 14,2%.

«Уровень цен на товары личного пользования вырос на 26,3%, моющие и чистящие средства – на 23,5%, бытовые приборы – на 22,6%, строительные материалы – на 20,5%, мебель и предметы домашнего обихода – на 19,1%, автомобили – на 15,2%, посуду – на 14,8%, текстильные изделия – на 11,5%, фармацевтическую продукцию – на 9,7%», - говорится в сообщении.

Цены на платные услуги за год выросли на 9,2%, услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,5%, тарифы на электроэнергию повысились на 2,4%, вывоз мусора, газ, транспортируемый по распределительным сетям – по 1,8%.