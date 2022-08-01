286 подозреваемых в участии в массовых беспорядках во время январских событий остаются под стражей – Генпрокуратура

286 человек, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках во время январских событий, остаются под стражей. Еще 717 лиц уже осуждены, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Нурлыбек Сабитов.

«Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовали организованные преступные группы, члены деструктивных религиозных течений и ранее судимые лица. На сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях», - заявил Сабитов.

Вместе с тем, по его словам, всего по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, по которым осуждено 717 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 92 человека, которые, по версии следствия, совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.

В свою очередь заместитель начальника следственного департамента министерства внутренних дел Мухтар Кожаев напомнил, что следственно-оперативные группы органов внутренних дел расследуют факты краж, грабежей, угонов, хулиганств и хищений оружия, совершенных на фоне массовых беспорядков. Всего полицией по январским событиям возбуждено 4 642 уголовных дела, из них более 2,5 тысяч – это кражи, 708 – по фактам хищения либо хранения оружия, 418 – хулиганств, 199 – по фактам уничтожения имущества, 26 – разбоев и грабежей.

«Следователями полиции допрошены порядка 15 тысяч лиц. Проведено более 35 тысяч следственных действий и 2,5 тысячи экспертиз. Признаны потерпевшими 1 731 гражданин. Обеспечено возмещение ущерба на сумму более 340 млн тенге. На сегодня производством окончены 969 дел, из которых в отношении 594 обвиняемых дела направлены в суды. Из них осуждены 500 лиц, большинство из которых к ограничению свободы – это 398 лица, и лишь 92, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, – к лишению свободы», - отметил он.

Сейчас в производстве следователей полиции находятся 289 дел, из них по 20 имеются подозреваемые лица, в том числе шестеро находятся под стражей.