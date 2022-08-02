За сутки в Казахстане зарегистрировано более 2 тыс. случаев коронавируса

В столице выявлено 958 новых случаев, в Алматы – 345, в Карагандинской области – 150, в Жетысуской области – 75, в Акмолинской области – 65, в Актюбинской области – 63, в Алматинской области – 62, в Жамбылской области – 41, в Павлодарской области – 41, в Кызылординской области – 38, в Западно-Казахстанской области – 32, в Абайской области – 25, в Восточно-Казахстанской области – 20, в Улытауской области – 20, в Костанайской области – 20, в Шымкенте – 18, в Мангистауской области – 15, в Северо-Казахстанской области – 14, в Атырауской области – 13, в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 354 615 случаев КВИ.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрировано два случая коронавирусной пневмонии, а всего – 89 553. Летальных случаев ни от КВИ, ни от пневмонии не зафиксировано.

На 2 августа лечение продолжают получать 27 351 человек (27 129 КВИ+ и 222 КВИ-), из них в стационарах – 1 539 заболевший, на амбулаторном уровне – 25 812. В тяжелом состоянии находятся 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.