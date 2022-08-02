Жертвами наводнения в американском штате Кентукки стали 37 человек

Наводнения, вызванные проливными дождями в американском штате Кентукки, унесли жизни по меньшей мере 37 человек, в том числе четверых детей. Об этом, как сообщает Reuters , заявил в понедельник губернатор Энди Бешир, предупредив, что к региону приближается более опасная погода.

Бешир в понедельник утром подтвердил гибель 30 человек, днем на брифинге он сообщил еще о пяти жертвах, а после в Twitter написал, что погибло еще два человека. По словам Бешира, многие жители оказались не готовы к сильному падению, что привело к большому количеству смертей. Он считает, что, скорее всего, спасатели «будут искать тела в течение нескольких недель», поскольку команды разъезжаются в более отдаленные районы. Людям, оставшимся в Восточном Кентукки, он посоветовал искать возвышенности.

Власти продолжают работу по спасению жителей и предоставлению убежища тысячам пострадавших от стихийного бедствия. Спасательная операция осложняется погодными условиями и тем, что в некоторые районы штата трудно добраться.

Наводнением снесло дома, линии электропередачи сильно повреждены, тысячи домохозяйств остались без электричества. Это стало вторым крупным бедствием, обрушившимся на Кентукки за семь месяцев, после торнадо, унесшего жизни почти 80 человек в западной части штата в декабре.

Между тем национальная метеорологическая служба прогнозирует, что ливни и шторма продолжатся во вторник.

В пятницу президент Джо Байден объявил о Кентукки зоной катастрофы федерального масштаба, разрешив выделить штату федеральное финансирование.