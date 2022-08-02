Помощник Медведева объяснил его провокационный пост в соцсети взломом аккаунта

Помощник заместителя секретаря Совета безопасности и бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева подтвердил взлом его страницы «ВКонтакте», где был опубликован пост о планах присоединения к России территорий бывших республик Советского Союза, сообщает «Медуза» в Telegram.

По словам Олега Осипова, «с тем, кто вчера взломал его страницу и публиковал другой пост, разберутся администрация соцсети и те, кому положено».

Сегодня ночью на странице Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором прозвучали прямые угрозы территориальной целостности бывших республик СССР, в частности, Казахстана. Заявлялось, что «после освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов» Россия пойдет «в следующий поход для восстановления границ», поскольку не намерена никому уступать свои земли. В пример был приведен факт, что «в начале XVII века русские основали первые поселения на диких землях Северного Казахстана». Казахстан был назван «искусственным государством», а инициативы властей страны по переселению внутри республики различных этнических групп – «геноцидом русских».

Пост со страницы Медведева «ВКонтакте» был удален через короткое время, до недавнего времени никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Депутат мажилиса и лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев считает, что «появление таких вбросов – уже не шутки».

«Это не “словесный понос” несдержанных телеведущих или отдельных местечковых депутатов. Речь об экс-президенте соседней страны, т.е. о персоне, вроде бы с большим политическим опытом», - написал в своем Telegram-канале Перуашев.

Он отметил, что международное право исходит из принципа признания нерушимыми существующих границ, а в Казахстане «дружно живут люди разных этносов».

«Но, видимо, рациональные аргументы не работают на авторов подобных провокаций, если это не фейк. (…) Надеюсь, наше министерство иностранных дел должно разобраться и прояснить ситуацию», - подчеркнул депутат.