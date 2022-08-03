Более 2 600 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 2 661 человек, а всего в стране подтверждено 1 357 276 случаев заражения КВИ.

За прошедшие сутки в столице выявлено 949 новых случаев, в Алматы – 446, в Карагандинской области – 344, в Акмолинской области – 101, в Западно-Казахстанской области – 98, в Костанайской области – 81, в Алматинской области – 77, в Павлодарской области – 71, в Актюбинской области – 70, в Кызылординской области – 58, в Жетысуской области – 57, в Шымкенте – 51, в Мангистауской области – 47, в Северо-Казахстанской области – 46, в Атырауской области – 44, в Абайской области – 41, в Восточно-Казахстанской области – 28, в Жамбылской области – 25, в Туркестанской области – 19, в Улытауской области – 8.