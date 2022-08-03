В Канзасе на референдуме больше половины избирателей поддержали конституционное право на аборт

Во вторник в американском штате Канзас
прошел референдум, на котором больше половины избирателей поддержали
конституционное право на аборты, сообщает Bloomberg.
Явка избирателей на первом референдуме по абортам была высокой, поскольку Верховный суд США заявил, что каждый штат может устанавливать свою собственную политику. При подсчете 84% голосов результаты показали, что 62% проголосовали за сохранение в силе решения Верховного суда Канзаса от 2019 года, которое предоставило право на аборт в соответствии с Конституцией штата. Это означает, что суды сохранят за собой основания для отмены любого запрета на аборты, который может выдвинуть законодательное собрание, где доминируют республиканцы. В 2019 году Верховный суд Канзаса постановил, что конституция штата защищает право на аборт. В результате Канзас придерживается более мягкой политики, чем другие консервативные соседи.
В штате Канзас разрешено прерывание беременности до 22 недель с несколькими дополнительными ограничениями. Сюда приезжают на аборты женщины из других штатов, с более строгими законами. По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, в 2019 году почти половина тех, кто получил помощь по прерыванию беременности в Канзасе, были жителями других штатов.
В июне Верховный суд США отменил постановление 50-летней давности, легализовавшее аборты по всей стране. Речь идет о деле «Роу против Уэйда» - историческом решении Верховного суда США 1973 года о законности абортов, согласно которому право на неприкосновенность частной жизни в соответствии с Конституцией защищает возможность женщины прервать беременность. В постановлении 1992 года Верховный суд подтвердил право на аборт. Теперь же суд, большинство в котором принадлежит консерваторам, пришел к выводу, что решение по делу «Роу против Уэйда» было ошибочным, поскольку в Конституции отдельно не прописано право на аборты, и поддержал закон Миссисипи, запрещающий прерывать беременность после 15-й недели.
Таким образом, отныне федеральные законы больше не гарантируют права на аборты, а отдельные штаты могут самостоятельно их запрещать. Ожидается, что ограничения или запреты будут введены в половине американских штатов и коснутся около 36 млн женщин репродуктивного возраста.