Казахстан планирует к концу года определиться с технологиями по строительству АЭС

В министерстве энергетики Казахстана намерены определиться со страной – производителем технологий для строительства атомной электростанции к концу 2022 года – в начале 2023 года. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил глава ведомства Болат Акчулаков.

«Технология не выбрана. Съездили на Аккую (на АЭС в Турцию – В.), ездили во Францию и Корею (Южная Корея – В.), там совершенно другие типы и технологии реактора. Мы их тоже смотрим. Выбора технологии еще пока не было… У нас в перспективе еще есть пара поездок, в том числе с участием общественности. В Венгрию мы хотели бы еще раз съездить, возможно, на другие станции еще поедем, посмотрим. То есть выбора пока нет. Я скажу так – это (выбор технологии – В.) будет, наверное, конец этого – начало следующего года», - заявил Акчулаков.

Глава Минэнерго отметил, что все атомные электростанции в мире построены по разным технологиям. В частности, АЭС Аккую в Турции – это технология «Росатома», с реактором ВВЭР-1200. Во Франции стоят реакторы 1400 МВт, в Южной Корее блоки – мощностью в пределах 1200-1400 МВт, при этом Корея строила АЭС на территории ОАЭ.

«Выбор пока еще не сделан. Нам надо сначала рассмотреть все плюсы и минусы. Не только самих технологий, но и реализаций АЭС... До этого был шорт-лист из пяти технологий. Технологию США мы решили не рассматривать, потому что нет референтного блока. По этой технологии нет станции, которая показала бы свою работу и устойчивость. Хотя у этой технологии есть другие перспективы, мы будем с ней в дальнейшем работать в рамках других проектов», - также добавил министр.

Как подчеркнул Акчулаков, параллельно продолжается оценка участка под АЭС, который определен на территории поселка Улкен в Алматинской области.