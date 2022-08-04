Площадь парка может увеличиться на 2,8 га
Акимат Алматы подал иск в суд о принудительном изъятии участка в парке «Южный»
Фото Юны Коростелевой

Акимат Алматы инициировал исковое заявление в экономический суд о принудительном изъятии земельного участка в парке «Южный» для государственных нужд, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района. Площадь парка после решения суда может увеличиться на 2,8 га.

«Во время моего первого объезда по Бостандыкскому району жители обратились ко мне с просьбой вернуть земельный участок в парке "Южный". 19 апреля текущего года акиматом города Алматы принято постановление об изъятии данного участка, но владелец не согласен с суммой компенсации. Поэтому акиматом инициировано исковое заявление в экономический суд о принудительном изъятии земельного участка для госнужд. В случае положительного решения, площадь парка "Южный" увеличится на 2,8 га», – сказал Досаев.

В апреле прошлого года сообщалось, что бывший аким города Бакытжан Сагинтаев подписал постановление о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков в парке «Южный» для государственных нужд. Как было указано в приложении к постановлению, один земельный участок южнее улицы Си Синхая, восточнее улицы Жарокова площадью 2,8211 га принадлежит АО «АТФ Банк», второй, расположенный там же, площадью 1,3762 га – АО «ИО «Бирюза».

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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