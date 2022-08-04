В Усть-Каменогорске избили журналиста «Дорожного контроля» Антона Князева

«3 августа в Усть-Каменогорске пятеро неизвестных избили журналиста информационного портала ОО “Дорожный контроль” Антона Князева. После того, как информация об этом появилась в социальных сетях, департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщил о том, что начато досудебное расследование по ст. 293 ч.2 п. 1 УК РК (хулиганство), об установлении двоих подозреваемых и о проведении необходимых следственных мероприятий», - говорится в сообщении.

На портале «Дорожный контроль» сообщается, что Антон Князев подвергся нападению в ночь на 3 августа в одном из магазинов города. Нападавшие также повредили транспортное средство, на котором Князев приехал. Как пояснил редакции журналист, когда на место прибыли два сотрудника полиции, «молодые парни не останавливались и перед тем, что перед ними представители власти, продолжали совершать противоправные действия в отношении журналиста».

19 июля в Атырау избили корреспондента портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую возле ее дома. За несколько дней до нападения она получила с неизвестного номера сообщение, в котором ей рекомендовали «быть осторожной» с неким ТОО и его владельцем. В тот же день журналистка написала заявление в прокуратуру. 22 июля стало известно, что полиция Атырауской области задержала подозреваемого в избиении журналистки и начала расследование по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

13 июля сотрудники полиции городского отдела полиции № 1 начали досудебное расследование против Вертинской по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях из-за «неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя». После жалобы Вертинской прокуратура отменила это дело и начала служебное расследование.

«Я думаю, это все связано с пытками меня в январе и освещением ситуации с солдатом из Актау Медетом Амангелды, который служит в Атырау», — говорила Вертинская в комментарии фонду «Әділ сөз».