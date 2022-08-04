Казахстан пока не планирует покупать лекарства против этой инфекции
Клинический протокол по выявлению и лечению оспы обезьян в Казахстане подготовят через 2-3 недели – Минздрав
фото Reuters

Тамара Вааль, Власть

Ученые Казахстана занимаются разработкой клинического протокола диагностики и лечения оспы обезьян. Как сообщила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Ажар Гиният, документ через 2-3 недели рассмотрят в объединенной комиссии качества. При этом, заверила она, ни одного случая новой инфекции в стране не зарегистрировано.

«Наши ученые, инфекционисты готовят большой клинический протокол диагностики и лечения данного заболевания (оспы обезьян – В.). Они изучают все случаи, которые зарегистрированы в других странах, и на основании данных, которые есть в мире, готовится протокол. Протокол разработан, в течение 2-3 недель он будет рассматриваться в объединенной комиссии качества при Минздраве», - сообщила Гиният.

Также, по ее словам, сейчас при участии Всемирной организации здравоохранения проводится обучение всех медработников и работников лабораторных служб.

Кроме того, глава Минздрава напомнила, что более месяца назад российская сторона передала Казахстану 1 300 ПЦР-тестов для определения оспы обезьян. Но за это время ни один тест использован не был.

«Мы еще тесты не использовали. Такой классической картины данного заболевания еще не зарегистрировано в нашей стране», - добавила она.

Кроме того, Минздрав пока не планирует закупать лекарство от данной инфекции, так как препараты пока проходят клинические испытания.

«Есть определенные требования, чтобы включить в протокол какой-то препарат, экспериментальный препарат, он должен пройти национальные регуляторы ведущих стран – США, Европы. Мы сейчас смотрим, как эти страны проводят экспертизу данного препарата... При хороших результатах исследования, мы тоже будем рекомендовать и включать в протокол лечения оспы обезьян», - резюмировала Гиният.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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