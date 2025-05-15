Административная ответственность появится за распространение противоправного контента – МВД

В Казахстане будет введена административная ответственность за размещение и распространение противоправного контента.

Как пояснил заместитель министра внутренних дел на презентации в мажилисе нового проекта закона «О профилактике правонарушений» и сопутствующих поправок, это было поручение администрации президента.

На слайдах презентации, показанной в мажилисе, указано, что поправки будут внесены в статью 456-2 Кодекса об административных правонарушениях (размещение, распространение ложной информации) – появится часть 3-1 на основании статьи 14 Закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», где говорится, что запрещено размещение и распространение противоправного контента (призыв, пропаганда или агитация информации, запрещенной законами РК, а также высказывания).

Также будет введена административная ответственность за «злостное» неисполнение представления госорганов по устранению причин совершения правонарушений. Сейчас, согласно статье 479 КоАП, несообщение руководителем организации и другими лицами о принятых мерах, а равно непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных или административных правонарушений, по представлениям органов (должностных лиц), рассматривавших дело, влечет штраф в размере 10 МРП. Поправками же предлагается за неоднократное непринятие мер по представлению об устранению причин и условий совершения правонарушений ввести штраф в размере 20 МРП либо приостановление деятельности.