Норма будет введена в статью о распространении ложной информации
Административная ответственность появится за распространение противоправного контента – МВД

В Казахстане будет введена административная ответственность за размещение и распространение противоправного контента.

Как пояснил заместитель министра внутренних дел на презентации в мажилисе нового проекта закона «О профилактике правонарушений» и сопутствующих поправок, это было поручение администрации президента.

На слайдах презентации, показанной в мажилисе, указано, что поправки будут внесены в статью 456-2 Кодекса об административных правонарушениях (размещение, распространение ложной информации) – появится часть 3-1 на основании статьи 14 Закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», где говорится, что запрещено размещение и распространение противоправного контента (призыв, пропаганда или агитация информации, запрещенной законами РК, а также высказывания).

Также будет введена административная ответственность за «злостное» неисполнение представления госорганов по устранению причин совершения правонарушений. Сейчас, согласно статье 479 КоАП, несообщение руководителем организации и другими лицами о принятых мерах, а равно непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных или административных правонарушений, по представлениям органов (должностных лиц), рассматривавших дело, влечет штраф в размере 10 МРП. Поправками же предлагается за неоднократное непринятие мер по представлению об устранению причин и условий совершения правонарушений ввести штраф в размере 20 МРП либо приостановление деятельности.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В Таджикистане исключили уголовную ответственность за лайки и репосты в соцсетях
Новости
Судья призвал воздержаться от критики до вынесения приговора по делу об убийстве Шерзата Полата
Новости
Соглашение по займу в $1 млрд для строительства метро в Алматы подпишут только после разработки ТЭО
Просматриваемые
Новости
Аэропорт Актау до конца июля не будет принимать самолеты днем
Новости
Строительство двух ветропарков в Жамбылской области инвесторами из ОАЭ закрепил сенат
Новости
Air Astana отменяет рейсы в Дели, но продолжит летать в Мумбаи
Новости
Доллар торгуется на бирже по 516 тенге
Новости
В Алматы появились аллеи ветеранов Великой отечественной войны
Новости
В Астане эвакуируют людей с рынка «Шапагат» из-за пожара