Более 2,5 тыс. заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2 579 случаев коронавирусной инфекции, а всего в стране подтверждено 1 362 647 случаев.

В столице зарегистрировано 733 новых случая, в Алматы – 430, в Карагандинской области – 375, в Западно-Казахстанской области – 112, в Акмолинской области – 104, в Жетысуской области – 100, в Павлодарской области – 95, в Костанайской области – 93, в Улытауской области – 80, в Северо-Казахстанской области – 58, в Жамбылской области – 53, в Актюбинской области – 52, в Мангистауской области – 52, в Алматинской области – 50, в Атырауской области – 46, в Кызылординской области – 42, в Абайской области – 38, в Шымкенте – 29, в Восточно-Казахстанской области – 21, в Туркестанской области – 16.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 25 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев ни от пневмонии, ни от КВИ не зафиксировано.

На 5 августа получают лечение 28 531 человек (28 247 КВИ+ и 284 КВИ-), из них в стационарах лечатся 1 466 заболевших, на амбулаторном уровне – 27 065. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.