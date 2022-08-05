Еще на 3 млн тенге оштрафовали авиаперевозчика Air Astana за нарушение прав пассажиров

Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития провел расследование задержки в июле рейса лоукостера Fly Arystan, входящего в группу компаний Air Astana, и за нарушение прав пассажиров оштрафовал авиакомпанию на 3 млн тенге.

«В ходе расследования установлено, что 16 июля рейс КС-7202 по маршруту Алматы – Атырау подразделения Fly Arystan, входящего в группу компаний «Эйр Астана», был задержан на 12 часов 9 минут. При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 закона Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, а именно услуги по проживанию в гостинице», - сообщили в КГА.

В этой связи 4 августа был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 КоАП, на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 063 000 тенге).

Как отметил председатель комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, это уже четвертый случай привлечения группы авиакомпании «Эйр Астана» к административной ответственности за прошедший месяц за нарушения прав пассажиров при задержке рейса. Ранее, 7, 21 и 28 июля, Air Astana была привлечена к административной ответственности в виде штрафов размером 1 000 МРП по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейсов: при ожидании вылета пассажирам не были надлежащим образом предоставлены услуги по проживанию в гостинице. Общая сумма штрафов составила более 12 млн тенге.