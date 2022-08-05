Задержки авиарейсов Air Astana могут продлиться до октября – Фостер

Показатель своевременного выполнения рейсов Air Astana снизился на 10,7% по сравнению с показателем прошлого года и составил 74,3%, об этом на пресс-конференции рассказал президент группы компаний «Эйр Астана» Питер Фостер. Это связано с активным восстановлением глобальных авиаперевозок в летний период в сочетании с острой нехваткой персонала и ресурсов в некоторых европейских аэропортах из-за пандемии. Фостер ожидает, что задержки рейсов могут продлиться до октября.

«Во время пандемии все виды бизнеса, так или иначе связанные с авиационной отраслью, столкнулись со сложностями и были вынуждены сократить большое количество персонала. Во многих странах начали работать очень щедрые системы по финансовому обеспечению тех людей, которые остались без работы во время пандемии. К концу прошлого года авиакомпании и аэропорты, по мере восстановления перевозок, начали заново привлекать персонал, но они столкнулись с тем, что бывшие сотрудники не были заинтересованы в том, чтобы вернуться. Авиационная индустрия столкнулась с недостатком ресурсов, которая повлияла и на нас. Я пришел сюда не для того, чтобы пытаться переложить вину на наших бизнес-партнеров. Мы знаем, что в некоторых областях мы можем работать лучше. Например, с клиентами, которых затронули изменения наших показателей», – объяснил Фостер.

Вице-президент департамента по наземному обслуживанию Александр Небога отметил, что в течение лета Air Astana получала уведомления о том, что авиакомпании нужно снижать производственные мощности и ограничивать количество пассажиров для рейсов, вылетающих в аэропорты Франкфурта, Лондона и Амстердама.

«Можно по пальцам пересчитать количество рейсов, которые вылетели из Франкфурта во время за последние восемь недель. Опять-таки это связано с нехваткой персонала, - рассказал Небога. - Мы говорим о международных аэропортах, потому что если рейс вылетает из Франкфурта с задержкой, а на нем 30 пассажиров, которые из Нур-Султана летят в Костанай, мы вынуждены задержать рейс в Костанай, чтобы забрать этих пассажиров. Это уже два задержанных рейса. Естественно, рейс из Костаная в другой город тоже будет задерживаться».

Кроме того, рейсы летом задерживались по техническим причинам, из-за наземного обслуживания, позднего прибытия воздушных судов и ограничений со стороны аэропортов. На расписание авиакомпании также повлиял ремонт взлетно-посадочных полос в нескольких аэропортах Казахстана и рост случаев столкновений с птицами – с начала года уже произошло 63 инцидента, 10 из которых привели к повреждениям воздушных судов.

«То, что касается внутренних рейсов, то вопросов множество. В столице аэропорт работал по графику из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Мы вынуждены были изменить график полетов, чтобы вылетать в те временные промежутки, в которые работает аэропорт. В аэропорту Алматы было множество проблем с ограниченным количеством человеческого ресурса, с заправкой топлива и с птицами», - объяснил Небога.

Фостер также заявил, что проблемы с задержками рейса могут продлиться до октября.

«Мы ожидаем, что эта ситуация может длиться весь пиковой сезон повышенного спроса и стабилизируется к октябрю. Но в октябре возобновятся рейсы в Бангкок, и мы можем ожидать, что ситуация с европейскими аэропортами повторится и в этом аэропорту. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы минимизировать все риски», - сказал он.

В офисе Air Astana открыли горячую линию – пассажиры, чьи рейсы были задержаны, могут обращаться по номеру +7. (727) 244 44 78.

Вместе с тем сообщается, что до конца текущего кода в авиакомпании планируют приобрести два самолета Airbus A321LR для флота Air Astana и три самолета A320neo для флота FlyArystan. Еще 24 самолета будут поставлены до середины 2025 года. Также к концу 2022 года в столице закончится строительство нового учебного центра с полнопилотажным авиатренажером. Стоимость проекта составит $10,4 млн.