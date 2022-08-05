Это произошло 3 августа
Производство нефти на Кашагане остановлено из-за утечки газа
фото inform.kz

Тамара Вааль, Власть

Из-за утечки газа на территории производственного участка остановлено производство нефти на месторождении Кашаган. ЧП произошло еще 3 августа, однако в NCOC об этом сообщили только в пятницу.

«Компания NCOC, оператор Северо-Каспийского проекта, подтверждает, что 3 августа 2022 года был произведен безопасный останов установки комплексной подготовки нефти и газа “Болашак” в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлен сброс давления на факельную систему», - сообщили в компании.

Здесь отметили, что это происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей. На станциях мониторинга качества воздуха в Западном Ескене не зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В настоящее время ведутся работы по возобновлению производственных операций.

Напомним, 4 июня в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что через КТК значительно снижен общий объем перекачки нефти. Это связано с ремонтом на Тенгизском месторождении и остановкой производства нефти на Кашагане.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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